Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TÜBİTAK görevlisinin evde yaptığı deney faciayla sonuçlandı!

TÜBİTAK için bir çalışma hazırlayan TUG'da görevli 52 yaşındaki Tuncay Özışık ile eşi Hatice Özışık ve çocukları Altuğ Özışık proje için evin balkonunu kullandı. Özışık'ın evinde yaptığı deney sırasında patlama meydana geldi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 22:49
TÜBİTAK görevlisinin evde yaptığı deney faciayla sonuçlandı!

Antalya TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde (TUG) görevli Tuncay Özışık'ın evinde yaptığı bir proje deneyinde patlama meydana geldi. Patlamada Tuncay Özışık ve eşi Hatice Özışık hafif yaralanırken, oğlu 17 yaşındaki Altuğ Özışık'ın elleri koptu.

Olay, Konyaaltı İlçesi Altınkum Mahallesi 431 Sokak üzerindeki Peker Apartmanı 7'nci katında saat 20.00'de meydana geldi. İddiaya göre TÜBİTAK için bir çalışma hazırlayan TUG'da görevli 52 yaşındaki Tuncay Özışık ile eşi Hatice Özışık ve çocukları Altuğ Özışık proje için evin balkonunu kullandı. Aile bireyleri çalışmalarını akşam saatlerinde de sürdürmek istedi. Sodyum bikarbonat, şeker ve henüz bilinmeyen bir kimyasalın karışımı neticesinde bir anda patlama meydana geldi. Patlamada Altuğ Özışık'ın elleri kopup gözü ve yüzü yaralanırken, baba Tuncay ve anne Hatice Özışık hafif şekilde yaralandı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 22:49
  1. evde deney faciası
  2. TÜBİTAK çalışma Tuncay Özışık
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya kıvırmaya başladı: Türkiye önemli bir partner
    1. Almanya kıvırmaya başladı: Türkiye..
    2. Mescid-i Aksa'yı gördüm..
    3. Erdoğan'dan Mescid-i Aksa görüşmesi
    4. Çin'den kritik 'Suriye' mesajı!
    5. 9 terörist öldürüldü, tepeye Türk..
    6. İsrailli teröristler, bir Filistinliyi..
    7. TÜBİTAK görevlisinin evde yaptığı..
    8. İhraç edilmişti... O komutan TSK'ya..
    9. Kripto imam hala öğretmen olarak görev..
    10. DAEŞ'in hücre evinde FETÖ kitapları..
    11. Hacıhaliller Çok Amaçlı Salon yeni..
    12. NATO'dan Konya önerisi
    13. Üçgen'de geri sayım
    14. Sünnet Heyecanı Başladı, Kıyafetleri..
    15. Lozan Antlaşması 2023'te bitmiyor mu?
    16. İHH, Yemen’de kolera ile mücadeleye..
    17. Avcı-Gücenmez ikilisi Peugeot 208 T16..
    18. Albaraka Bankacılık Grubu ve Libyan..
    19. Memur-Sen Toplu Sözleşme Tekliflerini..
    20. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı..
    Bakanlık devreye girdi! İlk açıklama belediye...
    Bakanlık devreye girdi! İlk açıklama belediye...
    Suudi Arabistan'da şaşırtan gelişme!
    Suudi Arabistan'da şaşırtan gelişme!
    Türk Yahudiler Müslümanlara tepki gösterdi
    Türk Yahudiler Müslümanlara tepki gösterdi
    Bakan duyurdu! Bu otomobil tarih olabilir
    Bakan duyurdu! Bu otomobil tarih olabilir