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TÜBİTAK adına kayıtlı telefondan ByLock çıktı!

Eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Palaz ve İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altınparmak'ın da aralarında yer aldığı 12 sanıktan bazılarının ByLock kullanıcısı oldukları belirlendi.

29 Haziran 2017 Perşembe 21:09
TÜBİTAK adına kayıtlı telefondan ByLock çıktı!

Eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Palaz ve eski İstihbarat Daire Başkanı  Altıparmak'ın da aralarında bulunduğu "Böcek" davasında 12 kişinin yargılanmasına  devam edildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Sedat  Zavar ve İlker Usta, tutuksuz sanıklar Mehmet Yüksel veHasan Akın'ın yanı sıra  sanık avukatları, müdahil Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakanlığın avukatları ile  şikayetçi Maliye Bakanlığının avukatı katıldı. Sanıklardan Ömer Altıparmak ve  Zeki Bulut ile tutuklu bulundukları cezaevlerinden telekonferans sistemiyle  bağlantı kuruldu.

Duruşmaya başkanlık eden Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi  Osman Tonta, önceki ara kararlar gereği sanıklar hakkında Ankara Cumhuriyet  Başsavcılığından istenilen ByLock listesinin dava dosyasına eklendiğini belirtti.

Tonta, sanıklar Ahmet Türer, Ali Özdoğan, Enes Çığci, Hamza Turhan,  Hasan Palaz, Hasan Akın, Ömer Altıparmak, Zeki Bulut ve Sedat Zavar'ın,  Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı  olduğunu bildirdi.

Ayrıca ByLock kullanıldığı tespit edilen numaralardan birinin TÜBİTAK  adına kayıtlı olduğu belirlendi. ByLock listesinin okunmasının ardından hazır bulunan sanıklardan ek savunmaları alındı. Sanıklar Altıparmak, Zavar, Bulut ve Usta, ByLock kullanıcısı oldukları iddialarını kabul etmediklerini beyan etti. Duruşmaya, tanık beyanlarının dinlenilmesiyle devam ediliyor.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 21:09
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