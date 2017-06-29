TÜBİTAK adına kayıtlı telefondan ByLock çıktı!

Eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Palaz ve eski İstihbarat Daire Başkanı Altıparmak'ın da aralarında bulunduğu "Böcek" davasında 12 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Sedat Zavar ve İlker Usta, tutuksuz sanıklar Mehmet Yüksel veHasan Akın'ın yanı sıra sanık avukatları, müdahil Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakanlığın avukatları ile şikayetçi Maliye Bakanlığının avukatı katıldı. Sanıklardan Ömer Altıparmak ve Zeki Bulut ile tutuklu bulundukları cezaevlerinden telekonferans sistemiyle bağlantı kuruldu.

Duruşmaya başkanlık eden Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi Osman Tonta, önceki ara kararlar gereği sanıklar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından istenilen ByLock listesinin dava dosyasına eklendiğini belirtti.

Tonta, sanıklar Ahmet Türer, Ali Özdoğan, Enes Çığci, Hamza Turhan, Hasan Palaz, Hasan Akın, Ömer Altıparmak, Zeki Bulut ve Sedat Zavar'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğunu bildirdi.

Ayrıca ByLock kullanıldığı tespit edilen numaralardan birinin TÜBİTAK adına kayıtlı olduğu belirlendi. ByLock listesinin okunmasının ardından hazır bulunan sanıklardan ek savunmaları alındı. Sanıklar Altıparmak, Zavar, Bulut ve Usta, ByLock kullanıcısı oldukları iddialarını kabul etmediklerini beyan etti. Duruşmaya, tanık beyanlarının dinlenilmesiyle devam ediliyor.