TTB’ye karşı milli hamle

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA ‘Milli Hekimler Birliği’ kurmak istediklerini dile getiren ATO ve MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İhsan Şahin, “İçinde bulunduğumuz savaş ortamında bu meseleyi sulandıracak bir açıklamayı kim yaparsa yapsın, bunun önünde asla Türk kelimesi bulunamaz. Biz buna itiraz ediyoruz. Bu hususta Sayın Cumhurbaşkanımızı sonuna kadar destekliyoruz” dedi.

“DEMORALİZE EDEN HAİNDİR”

Şahin, şöyle devam etti: “Daha önce Yeni Akit gazetesine vermiş olduğumuz röportaj sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bahçeli’nin yapmış olduğu açıklamalar hekim camiasını ve bizleri ciddi anlamda sevindirdi. Maalesef içinde bulunduğumuz ortam bir savaş ortamıdır. Bu ortamda bizim hayrımız için, evinde oturan, rahatça uykusunu uyuyan vatandaşlarımız için, cephede savaşan kardeşlerimizi demoralize etmemek, bozgunculuk yapmamak adına çok daha dikkatli ve titiz cümleler kurmamız gereken bir dönemdeyiz. Bırakın TTB’nin vatan hainliğini çağrıştıran ifadelerine, hiçbir tabip yada doktor bugün cephede canını bizim için siper eden Mehmetçiklerimizi demoralize edebilecek en ufak bir beyan dile getirmesi bile zul’dür. Bana göre hainlikle eş değerdir.”

“MİLLİLİK SULANDIRılamaz”

“Türkiye yüz yıllık bir hesabın görüldüğü bir savaşın içerisinde yedi düvel ile savaşmaktadır” diyen İhsan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üzerine PKK üniforması geçiren kaç toplumla çarpıştığımızı biz bile bilmiyoruz. Bu savaş milli bir meseledir. Bu meseleyi sulandıracak bir açıklamayı kim yaparsa yapsın, bunun önünde asla Türk kelimesi bulunamaz. Türkiye artık terör örgütleri ile kol kola giren bu camiaları finanse ve akredite etmekten kurtulmuş olacak. Vatanını, bayrağını seven hekimle olarak bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz.”