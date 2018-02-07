TTB'nin sitesi hacklendi! Bahçeli'nin fotoğrafları...

Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur' diyerek karşı çıkan TTB'nin internet sitesi hacklendi ve sitedeki görseller MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafıyla değiştirildi. Bahçeli fotoğraflarının altında 'Terör Tabipleri Birliği' yazıldı.

Türkiye'deki doktorların büyük çoğunluğunun üye olduğu TTB hakkında Bahçeli dün yaptığı grup toplantısında sert ifadeler kullanmıştı.

Bahçeli'nin ifadeleri şöyleydi:

"TTB, 'Savaş bir halk sağlığı sorunu' derken vatan hainliği suçu işlemiştir. TTB Türk düşmanıdır, hekimliğin düşmanı, hekimliğin yüz karasıdır. Kapısı kapatılmalıdır. Hem doktorum diyecekler, hem de katillerin safına girip sağlıktan bahsedecekler. Derhal, çok acil, çok seri şekilde hakkında hukuki ve yasal düzenleme yapılmalı ya da kapısına kilit asılmalıdır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da TTB'nin isminden 'Türk' ifadesinin çıkarılacağını söylemişti.