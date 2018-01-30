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TTB yöneticileri hakkında gözaltı kararı

Afrin Harekatı'nın ardından yayımladıkları bildiri nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan TTB'nin yöneticileri hakkında gözaltı kararı verildi

30 Ocak 2018 Salı 09:03
TTB yöneticileri hakkında gözaltı kararı

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör örgütlerine yönelik Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "savaş bir halk sorunudur" tanımlaması yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tabipler Birliği'nin bildirisine "Sözde Türk Tabipler Birliği gibi bir kesim 'Savaşa hayır' diye kampanya yürütmek istiyor. Bu terörist sevicilerin bugüne kadar 'Barışa evet' dediklerini duymadık" sözleriyle tepki göstermişti.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 09:03
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