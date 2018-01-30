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Türk Tabipler Birliği (TTB) yöneticileri hakkında gözaltı kararı verildi

Afrin Harekatı'nın ardından yayımladıkları bildiri nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan TTB'nin yöneticileri hakkında gözaltı kararı verildi.

30 Ocak 2018 Salı 08:43
Türk Tabipler Birliği (TTB) yöneticileri hakkında gözaltı kararı verildi

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör örgütlerine yönelik Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "savaş bir halk sorunudur" tanımlaması yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tabipler Birliği'nin bildirisine "Sözde Türk Tabipler Birliği gibi bir kesim 'Savaşa hayır' diye kampanya yürütmek istiyor. Bu terörist sevicilerin bugüne kadar 'Barışa evet' dediklerini duymadık" sözleriyle tepki göstermişti.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 08:43
  1. Türk Tabipler Birliği (TTB)
  2. Afrin
  • Osman19Osman1954 dk önce
    Arastirin o 11 haini bakin hic birisi ne Turktur ne de Musluman!Hepsi tescilli teroristtir!
  • ihsanihsan54 dk önce
    yazıkla
  • ServetServet56 dk önce
    Vatan hainlerini alım öteki hain CHP yıl çıldırttı CHP bağırıyor sa doğru yoldasiniz Allah yardımcınız olsun
  • YavuzYavuz1 sa önce
    Adamların(!) Amblemleri bile yahudi!
  • OğuzsoyluOğuzsoylu1 sa önce
    Bu it'lerin diploma ve lisanslarını iptal edin, pkk bunları inlerinde besler nasıl olsa.
  • Emekli48Emekli481 sa önce
    Bunlar çoğunluğun seçimleri önemsemesi nedeniyle % 10-20 katılımlarla yapılan seçimlerde seçilmiş yöneticiler. Böyle hainlere vatansever doktorlarımız bir daha fırsat vermez umarım.
  • ibrahimibrahim1 sa önce
    Bağımsız odaların kurulabilmesi için kanuni düzenleme yapılsın. Aidat, vize adı altında odaların üyelerden ve vatandaştan aldığı ücretlerden kurtulalım. Milli ve yerli odalara üye olalım. SOyguncu hain odalar yerine gerçek mesleki dayanışma odaları kurulsun.
  • AHMETAHMET1 sa önce
    Bu Suriye operasyonu ,Cumhurbaşkanının kendi , operasyonu değil, Türkiyeye savaş açan düşmanlara yapılan Türkiyenin bir operasyonu, mücadelesidir.TTB demek istiyor ki ,"operasyon yapmayın PKK polisimizi, askerimizi, öğretmen ve doktorlarımızışehit etsin.Gerekirse Kürtler devlet kurup , Türkiyeden ayrılsın." Bunu diyen vatan hainidir.
  • AKINCIAKINCI1 sa önce
    SÜPERHABER DİYE BUNADERİM SİZKİMSİNİZDEVLETEAYARÇEKMEYECÜRETEDİYORSUNUZVATAN HAİNLERİ HADSİZLER
  • Yunus16Yunus161 sa önce
    CİĞERLERİMİZE KADAR GİRMİŞ ABD. TSK, YARGI, EMNİYET ...% 50 DEN FAZLA FETÖ OLUYOR DA DİĞER KURUMLARI , DERNEKLERİ.... BOŞ BIRAKIRLAR MI ? TTB, TUSİAD, BAROLAR, DERNEKLER, SENDİKALAR....ARINMAMIZ ÇOK UZUN YILLAR ALIR. KAMU KURUMLARINDA YETKİLİ MAKAMLARDA TEMİZLİK NE ZAMAN .? YADA BU İŞLER DURDUMU?
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