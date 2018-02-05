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TTB üyeleri için savcıdan tahliye talebi

“Savaş bir halk sağlığı sorunudur” isimli açıklamanın ardından başlatılan soruşturmada savcı, 8 sanık için tahliye talep etti.

05 Şubat 2018 Pazartesi 18:31
TTB üyeleri için savcıdan tahliye talebi

Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle gözaltına alınan TTB Başkanı Raşit Tükel’in de aralarında bulunduğu 8 konsey üyesi adli kontrol talebi ile mahkemeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamaları nedeniyle TTB Merkez Konseyi üyeleri hakkında "terör örgütü propagandası" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma başlatmış ve 11 kişi gözaltına alınmıştı.

TTB Merkez Konseyi üyesi Sinan Adıyaman, Ayfer Horasan ve Şeyhmus Gökalp geçen hafta adliyeye getirilmiş, savcılık sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 18:31
  1. Türk Tabipler Birliği

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