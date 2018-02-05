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TTB üyeleri hakkında mahkemeden flaş karar!

Türk Tabipleri Birliği Konsey Başkanı Prof. Dr. Tükel'in de arasında bulunduğu sekiz kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

05 Şubat 2018 Pazartesi 20:35
TTB üyeleri hakkında mahkemeden flaş karar!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi'nin sekiz yöneticisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ile konsey üyeleri Hande Arpat, Selma Güngör, Funda Obuz, Mehmet Sezai Berber, Taner Gören, Bülent Nazım Yılmaz ve Dursun Yaşar Ulutaş Ankara Adliyesine sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı, ifadelerini aldığı şüphelileri serbest bıraktı. Ancak sulh ceza hakimliğinden şüpheliler için karakola imza atma şeklinde adli kontrol uygulanması talep edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, talebi kabul ederek, şüphelilere adli kontrol uygulanmasını kararlaştırdı.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 20:35
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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