TTB Türk düşmanıdır, kapısına kilit vurulmalı!

YENİ AKİT / TBMM - MHP Genel Başkanı Bahçeli, skandal Afrin bildirisine imza atan Türk Tabipler Birliği’ne çok sert çıkarak “TTB Türk düşmanıdır, hekimliğin yüz karasıdır. Derhal hakkında hukuki düzenleme yapılmalı ya da kapısına kilit asılmalıdır” dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, Afrin operasyonuna savaş benzetmesi yapan Türk Tabipler Birliğine, çok sert çıkarak şunları söyledi; “CHP, PYD’yi temize çıkarma, aklama arayışındadır. Zulme karşı tarafsız kalmak bile namussuzluktur. Ateş açan rezillere en ufak tepki göstermemişlerdir. Teröristler cezalandırılıyor, halk sağlığı sorununa işaret ediliyor. Bu ne kepazeliktir, nasıl bir satılmışlıktır. TTB Türk düşmanıdır, hekimlerin utancı, hekimliğin yüz karasıdır. Derhal çok acil şekilde, hakkında yasal düzenleme yapılmalı ya da kapısına kilit asılmalıdır.”

“TERÖRÜN KÖKÜ KAZINACAKSA GÜN BUGÜNDÜR”

“Davamız haklıdır. Son silahlı hain ele geçirilinceye kadar bu mücadele durmayacaktır. Afrin çevreden merkeze doğru iyi planlanmış bir harekatla çembere alınmıştır. Teröristler tarafından inşa edilen beton koruganlar, hendekler, tüneller hiç kimsenin gözünden kaçmamıştır” tespitinde bulunan MHP Lideri Bahçeli, “Bebek katilinin resmedildiği paçavraların oraya buraya asılması da dikkat çekici bir uınsurdur. Terör örgütü Cizre’de, Sur’da olduğu gibi çukur kazarak, barikat dikerek kanlı saldırılar için hazırlık yapmıştır. Köstebek gibi yer altına inen hainler, askeri harekatımıza yönelik çok önceden adeta tedbir almışlardır. Görünen gerçek budur. Hainlerin saklanması nafiledir. Kahraman Mehmetlerimiz teröristleri iman gücü ile ezeceklerdir. Terörün kökü kazınacaksa gün bugündür” şeklinde konuştu.

FRANSA’YA “İŞGAL” TEPKİSİ

Harekatın işgale dönüşmemesi gerektiği yönünde çirkin bir açıklama yapan Fransa’ya da tepki gösteren Bahçeli şunları söyledi: “Afrin’de Ankara’nın namusu müdafaa edilmektedir. Karşımızda sadece teröristlerin zehirli kuyrukları yoktur. Emperyalistler yüz yıl önce olduğu gibi kafasını bize çevirmiştir. Türk milleti ile işgal kelimesi hiçbir zaman örtüşmemiştir. Fransa bize neyi anlatmaktadır. Fransa işgal konusunda fail arıyorsa kendi geçmişini yoklaması yetecek ve fazla bile gelecektir. Türkiye Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılıdır. 3 Şubat’ta Şeyh Horoz’da güdümlü tanksavar, bir tankımıza isabet etmiş, 5 kahramanımız şehit düşmüştür. Bu füzeyi teröristlere veren hangi ülkedir. Füzeyi fırlatan kadar temin eden, dökülen şehit kanlarında dahli ve payı yok mudur? Mühimmat sağlayan ABD ve diğer dost görünümlü ülkeler... Terör örgütüne verilen her silah Türkiye’ye doğrultulmuştur.”

“NATO bugün yoksa yarın olsa ne yazacak”

“Afrin’de PKK/PYD’nin yanında özellikle ABD Türkiye’ye adı konmamış, benzerlerine soğuk savaş zamanlarında rastlanacak art niyetli tavır içindedir. Dün Afrin Küçük Darmık Dağı bölgesinde bir tankımızın vurulmasını sözde müttefik ülkeler ne ile izah edeceklerdir. NATO nerededir, niye sessizdir?” diye soran MHP Lideri şunları söyledi: “NATO bugün yoksa, yarın olsa ne yazacak, olmasa ne çıkacaktır. Yedi düvel tekraren karşımızda toplanmıştır. PYD’nin silahlı kanadı YPG kırsal alanda çatışmak yerine teröristleri Afrin merkezine konuşlandırıp sözde şehir savaşı için plan içindedir. Sivillerin can kaybı ile uluslararası toplumu kışkırtmak istemektedir.

‘Ya istiklal ya ölüm’

Afrin ilçe merkezine öncelikle burayı bilen ve tanıyan ÖSO girmeli, çevre emniyetini de tecrübeli ve şehir içi mücadelede uzmanlaşmış askerlerimiz sağlamalıdır. Afrin ya yıkılmalı ya da teröristler ateşe verilmelidir. Bu çıkışımızdan rahatsız olan varsa önce kimlerle düşüp kalktıklarını söylemek mecburiyetindedir. Türk milleti bugünlere ‘Ya istiklal ya ölüm’ seslenişi ile gelmiştir. Terör kaynağında kurutulmalıdır. Gerekirse terör destekçilerine aynı muameleyi göstermek boyunlarımızda borçtur.”