TTB, tüm doktorların görüşünü yansıtmıyor

HABER MERKEZİ - PKK’ın katlettiği doktorlara karşı sesini çıkaramayan, bastırdıkları dergilerde terör örgütü propagandasını yapan Türk Tabipleri Birliği’nin Afrin Operasyonu’na karşı yaptıkları skandal paylaşıma tepkiler dinmek bilmiyor. Son olarak Şanlıurfa Tabip Odası, yaptıkları basın açıklamasında Zeytin Dalı Harekâtı’nı desteklediklerini belirterek, “TTB’nin adeta tüm hekimlerin görüşüymüş gibi ‘Savaş bir halk sorunudur’ diyerek yaptıkları açıklamaya katılmadığımızı, dualarımızın Mehmetçiklerimizle olduğunu saygılarımızla bildiririz” ifadelerine yer verdi.