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TTB, tüm doktorların görüşünü yansıtmıyor

Türk Tabipleri Birliği’nin Afrin Operasyonu’na karşı yaptıkları skandal paylaşıma tepkiler dinmek bilmiyor.

26 Ocak 2018 Cuma 02:27
TTB, tüm doktorların görüşünü yansıtmıyor

HABER MERKEZİPKK’ın katlettiği doktorlara karşı sesini çıkaramayan, bastırdıkları dergilerde terör örgütü propagandasını yapan Türk Tabipleri Birliği’nin Afrin Operasyonu’na karşı yaptıkları skandal paylaşıma tepkiler dinmek bilmiyor. Son olarak Şanlıurfa Tabip Odası, yaptıkları basın açıklamasında Zeytin Dalı Harekâtı’nı desteklediklerini belirterek, “TTB’nin adeta tüm hekimlerin görüşüymüş gibi ‘Savaş bir halk sorunudur’ diyerek yaptıkları açıklamaya katılmadığımızı, dualarımızın Mehmetçiklerimizle olduğunu saygılarımızla bildiririz” ifadelerine yer verdi.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 02:27
  1. Afrin Operasyonu
  2. Türk Tabipleri Birliği
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