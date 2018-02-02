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TTB soruşturmasında flaş gelişme

Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) bildirisi ile ilgili sosyal medyada yaptıkları paylaşım nedeniyle tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın danışmanı Songül A'nın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

02 Şubat 2018 Cuma 12:04
TTB soruşturmasında flaş gelişme

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TTB'nin Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yayınladığı bildiriye destek veren sosyal medya hesaplarını takibe aldı.

Ekipler, bildiri lehine paylaşımalarda bulunduğu tespit edilen ve aralarında HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın danışmanı Songül A. ile Aysu Simge T, Cevahir C, Ali E, avukat Kemal U. ve Sibel T.'nin de bulunduğu 13 şüpheliyi sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı.

Evlerinde arama yapılan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 12:04
  1. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü
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