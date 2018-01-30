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TTB gözaltıları hakkında hükümetten ilk açıklama

Yaptıkları skandal Afrin açıklaması sonrası gözaltına alınan TTB üyeleriyle ilgili Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Böyle bir açıklama yapmaya hakları yok. Büyük yanlış yapmışlardır." dedi.

30 Ocak 2018 Salı 11:04
TTB gözaltıları hakkında hükümetten ilk açıklama

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, TTB'nin Afrin açıklaması ve gözaltı işlemleri ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

Bu açıklama ile sağlık camiasını temsil etmediğine inanıyoruz. Bu sadece basit, milletin karşı karşıya kaldğı saldırıya karşı basit bir açıklama olarak algılanmaması gerekir. Böyle bir açıklama yapmanın hukuki bir sorumluluğu vardır. Türkiye bir hukuk devletidir. Bundan ötesi hukukun işidir. Tabipler Birliği, Türk tabiplerini temsil eder noktada değildir. Gereken de hukuk devletinde yerine getirilecektir. Adının başında Türk olan bir birliğin Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bir saldırıda, böyle bir şeyi yapması kabul edilebilir değildir.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 11:04
  1. Türkiye Tabipler Birliği
  2. ahmet demircan
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