Tsunami sonrası arama faaliyetleri durduruldu

Grönland’ın kuzey kıyılarında 17 Haziran'da meydana gelen tsunamiden etkilenen 11 evden birinde yaşadığı belirtilen 4 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları durduruldu.

Grönland Polisi tarafından yapılan açıklamada, tsunamide kaybolan 1’i çocuk, 4 kişi için uçak, helikopter, gemi ve şişme botlarla yapılan arama çalışmalarına son verildiği, kayıpların yaşamını yitirdiğinin varsayıldığı belirtildi.

Açıklamada, tsunaminin meydana geldiği Nuugaatsiaq yerleşim alanında 101 kişinin yaşadığı, bölge sakinlerinin yeni bir toprak kayması sonucu oluşacak tsunami tehlikesi nedeniyle bölgeden tahliye edildiği vurgulandı.

- Bölge halkına yardımlar

Dev dalgalardan dolayı maddi kayıp yaşayan bölge halkına, Grönland içinden ve dışından yardımlar yapılıyor.

Grönland özerk bölgesi resmi yayın kuruluşu KNR, bölge halkına 7 milyon kron (3,7 milyon Türk lirası) yardım toplandığını kaydetti.

- Grönland

Kuzey Kutbu'nda Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland'ın, güney ve batıdaki küçük bir kıyı kısmı hariç büyük bölümü buzla kaplı bulunuyor. Nüfusu 57 bin olan Grönland, 2 milyon 166 bin kilometrekare yüzölçümüne sahip.

Danimarka'dan 1979 yılında özerklik alan Grönland, dışişleri, güvenlik ve mali konularda hala Danimarka'ya bağlı bulunuyor.

Buz tabakasıyla kaplı Grönland'da uranyum başta olmak üzere altın ve değerli taşların yanı sıra petrol ve gaz rezervleri de bulunuyor.