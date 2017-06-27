Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tsunami sonrası arama faaliyetleri durduruldu

Adanın kuzey kıyılarında meydana gelen tsunamide kaybolan 1’i çocuk, 4 kişiyi arama çalışmalarına son verildi.

27 Haziran 2017 Salı 18:30
Tsunami sonrası arama faaliyetleri durduruldu

Grönland’ın kuzey kıyılarında 17 Haziran'da meydana gelen tsunamiden etkilenen 11 evden birinde yaşadığı belirtilen 4 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları durduruldu.

Grönland Polisi tarafından yapılan açıklamada, tsunamide kaybolan 1’i çocuk, 4 kişi için uçak, helikopter, gemi ve şişme botlarla yapılan arama çalışmalarına son verildiği, kayıpların yaşamını yitirdiğinin varsayıldığı belirtildi.

Açıklamada, tsunaminin meydana geldiği Nuugaatsiaq yerleşim alanında 101 kişinin yaşadığı, bölge sakinlerinin yeni bir toprak kayması sonucu oluşacak tsunami tehlikesi nedeniyle bölgeden tahliye edildiği vurgulandı.

- Bölge halkına yardımlar

Dev dalgalardan dolayı maddi kayıp yaşayan bölge halkına, Grönland içinden ve dışından yardımlar yapılıyor.

Grönland özerk bölgesi resmi yayın kuruluşu KNR, bölge halkına 7 milyon kron (3,7 milyon Türk lirası) yardım toplandığını kaydetti.

- Grönland

Kuzey Kutbu'nda Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland'ın, güney ve batıdaki küçük bir kıyı kısmı hariç büyük bölümü buzla kaplı bulunuyor. Nüfusu 57 bin olan Grönland, 2 milyon 166 bin kilometrekare yüzölçümüne sahip.

Danimarka'dan 1979 yılında özerklik alan Grönland, dışişleri, güvenlik ve mali konularda hala Danimarka'ya bağlı bulunuyor.

Buz tabakasıyla kaplı Grönland'da uranyum başta olmak üzere altın ve değerli taşların yanı sıra petrol ve gaz rezervleri de bulunuyor.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 18:30
  1. Grönland
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte kalın bağırsak kanserinin en önemli belirtisi!
    1. İşte kalın bağırsak kanserinin en..
    2. Büyük saldırı başladı! İlk açıklama..
    3. Bayram mesajı yayınladı: 'işgalcilere..
    4. 5 kilo ete bedel
    5. Bebeğinizde bu belirti varsa dikkat
    6. 10 köy bağlılık yemini etti..
    7. O ülkede Şiiler arasında çatışma...
    8. Galatasaray, Belhanda için görüşmelere..
    9. DEAŞ, Rus polisleri arasında çatışma...
    10. Korku üstüne korku yaşamışlardı… O..
    11. İran'a askeri üssünü bağışladı
    12. TSK'dan hava harekatı
    13. Muhaysini ilk defa Türkçe seslendi
    14. Zalim Esed ortaya çıktı!
    15. Tatilciler dönüş yolunda
    16. Bacakları bu hale geldi
    17. NASA'dan açıklama geldi.. Bu soruyu..
    18. Tsunami sonrası arama faaliyetleri..
    19. İtalya'dan flaş Kırım çıkışı...
    20. Kara Kuvvetleri'nin 2226. yıl dönümü..
    Sosyalliğinden dolayı namaz kılmıyormuş!
    Sosyalliğinden dolayı namaz kılmıyormuş!
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı