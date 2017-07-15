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TSSF, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve şehitlerini denizde pankart açarak andı

Çanakkale’de, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF),15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve şehitlerini denizde pankart açtı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:52
TSSF, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve şehitlerini denizde pankart açarak andı

TSSF Genel Sekreteri Hakan Aktaç’ın da katıldığı törende, TSSF üyesi Bilimsel Yüzme Eğitim Spor Kulübü (BYEM)’nün yaklaşık 25 dalgıcı, Çanakkale’ye bağlı Saroz Körfezi Kabatepe mevkii açıklarında ’Vatan ve milli birlik uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız’ yazılı pankart açtı. Blackfish BYEM teknesiyle denize açılarak etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten TSSF Genel Sekreteri Hakan Aktaç, “Başarısızlığa uğratılan hain darbe girişimini sualtı topluluğu üyeleri ve federasyon olarak kınamak için böyle bir faaliyet gerçekleştirdik. Ülkemizin birliği, devletimizin devamlılığı, halkımızın beraberliği için her türlü menfur girişimin karşısındayız. Bu uğurda şehit olan vatandaşlarımızın, bugüne kadar vatan toprağı için canını veren şehitlerimizin ruhlarını rahmet ve saygıyla yad ediyoruz. Onları kalbimize gömdük” diye konuştu.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:52
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