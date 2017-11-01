TŞOF'tan "Uber yasaklansın" isteği

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF), taksi hizmeti sunan uygulama Uber'in yasaklanmasını talep etti.



TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada, özel araçları taksiye çeviren bir anlayışla çalışan sistemlerin, sadece Türkiye’de değil bütün dünyada taksici esnafı için sorun yarattığını ileri sürdü.



Şoförlerle ilgili ulusal yeterlilik standardının belirlenmek üzere olduğunun altını çizen Apaydın, servis araçları gibi taksi şoförleri için de özel sınav ve belgelendirme sistemi alt yapısının kurulacağını belirtti. Apaydın, şunları kaydetti:



"Sistem uygulamaya girdiğinde taksi şoförleri, özel bir eğitimden geçerek girecekleri sınav sonrasında alacakları belge ile direksiyon başına oturabilecekler. Bu sistem devreye girdiğinde taksi şoförlerinden kaynaklanan sorunlar büyük ölçüde ortadan kalkmış olacak ve vatandaşlarımızın Uber ve benzeri yollara başvurmasına gerek kalmayacak."



Apaydın, söz konusu sistem tam işlerlik kazanana kadar Uber'in yasaklanmasını ve bu faaliyetlerde bulunanların da araçlarının trafikten çekilmesini istedi.