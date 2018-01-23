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'TSK’yı Afrin’de toprağa gömeceğiz! Ne AK Parti kalacak ne de...' dediler ama...

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında Zeytin Dalı Harekatı karşısında bozguna uğrayan YPG'li teröristlerin çaresizliğine değindi.

23 Ocak 2018 Salı 12:18
'TSK’yı Afrin’de toprağa gömeceğiz! Ne AK Parti kalacak ne de...' dediler ama...

İşte Dilipak'ın söz konusu yazısı:

Operasyon sürüyor. TSK Azez’de operasyon yapıyor. Bölgede çok sayıda gözaltılar var. PYD geri çekilirken Suriye’den Türkiye’ye doğru, sivil hedeflere gelişigüzel roketler fırlatmaya devam ediyor. Öte yandan TSK Afrin’de 30’a yakın yerleşim bölgesini kontrol altına aldı. Daha operasyonun 2. günü bu rakam 12’yi bulmuştu.

Örgüt büyük bir moral bozukluğu içinde. Örgüt, Avrupa üzerinden psikolojik harp taktikleri ile saldırıya hazırlanıyor. Konuyu uluslararası örgütlere taşımaya çalışacaklar.

Daha birkaç gün önce bölgedeki PYD militanları Avrupa’daki yakınlarına gönderdikleri mesajlarda; “ABD’den her türlü desteği alıyoruz. TSK’yı Afrin’de toprağa gömeceğiz. Ne AK Parti kalacak ve Erdoğan. Siz de gelin artık. Burada nüfusumuzu güçlendirmemiz gerek” diyorlardı.

Şimdi gönderdikleri mesajlarda, “ABD sözünde durmadı. Canımızı zor kurtardık. Bir anda ortadan kayboldular. Havadan karadan saldırıya uğradık. Herkes kendi can derdinde.. Bak hele, artık burada bize yaşama imkanı kalmadı. Biz oraya nasıl geliriz, oraya sığınmak istersek kabul ederler mi? Bu konuda bize kim yardımcı olabilir!”

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 12:18
  1. TSK Azez
  2. Abdurrahman Dilipak
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