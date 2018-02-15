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TSK'ya Twitter'da o işlem uygulandı

TSK'nın Twitter hesabı 'mavi tik' işaretini aldı. Hesaptan, TSK'nın duyuruları, fotoğraf ve videolar paylaşılıyor.

15 Şubat 2018 Perşembe 09:58
TSK'ya Twitter'da o işlem uygulandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ( TSK) sosyal medya platformu Twitter'daki hesabı 'onaylanmış hesap' statüsü aldı.

Sosyal medya platformu Twitter'da "@TSKGnkur" hesabı ile, açıklamalar, duyurular, fotoğraf ve videoların paylaşıldığı hesabın, açılma tarihi eylül 2016 olarak görülüyor.

Hesap, 2016'dan bu yana faal olmasına karşın son döneme kadar onaylanmış hesap olarak gözükmüyordu.

TSK'nın Twitter hesabından şu ana kadar 1440 tweet atıldı, hesabı 92.1 bin kişi takip ediyor.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 09:58
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Twitter
  3. 1440 tweet atıldı

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