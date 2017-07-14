Başakşehir Üniversitesi - Sınırsız Gelecek
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TSK'ya özel istihbarat birimi kuruluyor

Başbakan Yıldırım, TSK içindeki istihbarat eksikliğine dikkati çekerek yeni bir çalışma başlatıldığını açıkladı. Personel istihbaratıyla sınırlı bir yapı oluşturulacağını belirten Yıldırım, "Bunun ciddi bir ihtiyaç olduğu bugün çok daha iyi ortaya çıkmış durumda" diye konuştu.

14 Temmuz 2017 Cuma 09:37
TSK'ya özel istihbarat birimi kuruluyor

Başbakan Binali Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik istihbarat çalışması hakkında bilgi verdi.

MİT ve Emniyet'in TSK'dan istihbarat toplama hakkı olmadığını hatırlatan Yıldırım, "O zaman tamamen kendi haline bırakılmış oluyor TSK" dedi.

İstihbarat açısından bu durumun ciddi bir eksiklik olduğunu 15 Temmuz'da Türkiye'nin gördüğünü vurgulayan Yıldırım, "Ama ne yaptılar? Jandarma marifetiyle illegal yollardan siyasi iradeye, meşru iktidara karşı bu bilgi toplama işi oldu. Ama TSK’nın FETÖ’ye karşı veya personel istihbaratına yönelik kendi bünyelerinde bir çalışma olmadı. Ama bugün bir ihtiyaç olduğu ortaya çıktı ve bunu yapıyoruz, bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni kurulacak istihbarat biriminin çalışma düzeni hakkında da bilgi veren Yıldırım şunları söyledi:

"Yani sadece personel istihbaratı ile sınırlı olmak üzere, yani asker içine farklı amaçlı, farklı gündemli içeriden-dışarıdan yönlendirilmiş grupların hakim olmaması için personel istihbaratıyla sınırlı bir yapı oluşturacağız. Bunun ciddi bir ihtiyaç olduğu bugün çok daha iyi ortaya çıkmış durumda."

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 09:37
  1. Türkiye
  2. Binali Yıldırım
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyük sürpriz! Süper Lig'den Jason Denayer'e teklif!
    1. Büyük sürpriz! Süper Lig'den Jason..
    2. 30 milyon Çinli turist yurt dışına..
    3. Mısır'da kontrol noktasına saldırı: 2..
    4. Muhammed Dahlan Gazze’yi işgale..
    5. Barcelona Nelson Semedo'yu transfer etti
    6. TSK'ya özel istihbarat birimi kuruluyor
    7. İstanbul ve 10 ile sağanak uyarısı
    8. 'Katar'a ikinci gemi gönderilecek'
    9. Meclis önünde bomba paniği
    10. Şehitler Köprüsü bu gece trafiğe..
    11. Başbakan açık açık söyledi: Yeni darbe..
    12. Münevver Karabulut cinayetinde yeni..
    13. Anne aslan yavru leoparı emziriyor
    14. BAE'den geri vites! 'Kapatılmayabilir'
    15. Salonda şoke eden sözler! Erkeksen...
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin..
    17. Dolarda son durum
    18. Dünya devi 1 milyondan fazla aracını..
    19. Kudüs'te silahlı saldırı: Yaralılar var
    20. Ergenekon kumpasına ilk operasyon..
    Demirtaş'ın hapis cezası bozuldu
    Demirtaş'ın hapis cezası bozuldu
    Tatbikat var diye 'kandırılıp' köprüye götürülen ana kuzuları: ''Ordu yönetime el koydu. Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor''
    Tatbikat var diye 'kandırılıp' köprüye götürülen ana kuzuları: ''Ordu yönetime el koydu. Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor''
    Skandal tişört sonrası flaş karar!
    Skandal tişört sonrası flaş karar!
    Katar'dan flaş Türkiye kararı! Bu gece geliyor
    Katar'dan flaş Türkiye kararı! Bu gece geliyor