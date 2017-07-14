TSK'ya özel istihbarat birimi kuruluyor

Başbakan Binali Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik istihbarat çalışması hakkında bilgi verdi.

MİT ve Emniyet'in TSK'dan istihbarat toplama hakkı olmadığını hatırlatan Yıldırım, "O zaman tamamen kendi haline bırakılmış oluyor TSK" dedi.

İstihbarat açısından bu durumun ciddi bir eksiklik olduğunu 15 Temmuz'da Türkiye'nin gördüğünü vurgulayan Yıldırım, "Ama ne yaptılar? Jandarma marifetiyle illegal yollardan siyasi iradeye, meşru iktidara karşı bu bilgi toplama işi oldu. Ama TSK’nın FETÖ’ye karşı veya personel istihbaratına yönelik kendi bünyelerinde bir çalışma olmadı. Ama bugün bir ihtiyaç olduğu ortaya çıktı ve bunu yapıyoruz, bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni kurulacak istihbarat biriminin çalışma düzeni hakkında da bilgi veren Yıldırım şunları söyledi:

"Yani sadece personel istihbaratı ile sınırlı olmak üzere, yani asker içine farklı amaçlı, farklı gündemli içeriden-dışarıdan yönlendirilmiş grupların hakim olmaması için personel istihbaratıyla sınırlı bir yapı oluşturacağız. Bunun ciddi bir ihtiyaç olduğu bugün çok daha iyi ortaya çıkmış durumda."