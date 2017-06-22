TSK'ya karşı hendek kazmaya başladılar

Türkiye, sınırına 20 kilometre mesafedeki kasabanın alınması için bölgeye askeri sevkiyata başladı. Operasyon için dünden bu yana Telrıfat’a 6 kilometre mesafedeki Azez’e obüs topları, tanklar ve zırhlı araçlar sevk edilirken, TSK’ya bağlı komandolar ve Bordo Bereliler de bölgeye gönderildi.

YPG: SURİYE İÇİNDE DE SEVKİYAT VAR

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan terör örgüyü YPG'nin sözcüsü Nuri Mehmud, Türkiye'nin Afrin sınırına askeri sevkiyat yaptığını belirterek, Suriye içerisinde de askeri sevkiyat yapıldığını söyledi.

"İDLİB TARAFINA DA SEVKİYAT VAR"

Türkiye'nin Afrin'e bir harekat yapmak için sınıra yığınak yaptığını aktaran YPG'li terörist Mehmud, şöyle devam etti:

"Türkiye Afrin için güçlerini Azez ve Mare'ye getiriyor. Hem de sınıra bir askeri sevkiyat yapıyor. İdlip tarafında da sevkiyat yapıyor. Ağır silah sevkiyatı yapıyor. Ne kadar silah sevkiyatı yapıldığına ilişkin net bir rakam veremiyoruz. Türkiye ve grupları (ÖSO) zaten Afrin'e saldırıyorlar."

"TÜRKİYE AFRİN'E GİREBİLİR"

YPG'li terörist Mehmud, Türkiye'nin Rusya ve İranla diyalog halinde olduğunu ve Afrin'e müdahale etmek istediğini de öne sürdü.

"TELRIFAT’IN ÇOKTAN YPG’NİN ELİNDEN ALINMASI GEREKİYORDU"

Konuyla ilgili konuşan bir ÖSO komutanı operasyonun Ramazan Bayramı’ndan sonra Türkiye’nin desteğiyle başlayacağını söyledi.

Operasyonun hem karadan hem de havadan yürütüleceğini aktaran ÖSO komutanı şöyle devam etti: “Telrıfat stratejik bir öneme sahip, çoktan YPG’nin elinden alınması gerekiyordu. Çünkü Telrıfat Araplarındır. Telrıfat alınırsa Azez üzerindeki tehlike de kalkmış oluyor. Çünkü örgüt zaman zaman buradan Azez’e saldırıyor.”

Öte yandan stratejik öneme sahip Mınig Askeri Üssü’nün yakınında bulunan Telrıfat’ın alınmasıyla bu askeri üssün de alınmasının kolaylaşacağı belirtiliyor.

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG, Şubat 2016’da Telrıfat’ı ÖSO güçlerinin elinden almıştı.