TSK’ya döner kanatlı İHA’lar geliyor

ASELSAN ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ile arasında “Özel Maksatlı Teçhizat ve Hizmet Alımı” projesi kapsamında, yaklaşık 120 milyon liralık sözleşme imzalandı.

TSK’ya döner kanatlı İHA’lar geliyor
Eklenme: 01 Ocak 2017, 16:20
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ASELSAN’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında, “ASELSAN ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ arasında ana yurt güvenliğine yönelik Özel Maksatlı Teçhizat ve Hizmet Alımı Projesi kapsamında 499 adet döner kanatlı (çok rotorlu) İHA Sistemi Projesi ile ilgili olarak toplam bedeli 33 milyon 862 bin 140 dolar tutarında bir sözleşme imzalanmıştır.” denildi.

Altınay çok rotorlu İHA üzerine Aselsan faydalı yükü entegre edilecek olan sistemlerin sözleşme kapsamında teslimatlarına 2017 yılı içerisinde yapılması planlanıyor.

 

(Star)

 
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