TSK’ya 10 bin alım yapılacak

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyette bulunan Harp Okullarına yeni dönemde subay ve astsubay alımına ilişkin bilgi verdi. Darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin subay ve astsubay eğitim mekanizması sisteminin yeniden dizayn edildiğini belirten Canikli, TSK'nın önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki eğitim ve öğretim kurumlarının, Milli Savunma Üniversitesinde bir araya getirildiğini anımsattı.



6 AYLIK EĞİTİM GÖRECEKLER



Bakan Canikli, "Dış kaynaktan acil ihtiyacımızı karşılamak amacıyla 2018 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığımız için 2 bin 427 subay, 2 bin 657 astsubay; Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için 693 subay, 836 astsubay; Hava Kuvvetleri Komutanlığımız için 341 subay, bin 899 astsubay; Özel Kuvvetler Komutanlığımız için ise 300 subay, 600 astsubay olmak üzere toplam 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubayımızın yetiştirilmesi planlanmaktadır. Bu çerçevede subayların sınav işlemleri tamamlanmıştır. İlan gerçekleştirilmiştir. Ondan kısa bir süre sonra subay eğitimine alınacak ve yaklaşık 6 aylık eğitimden sonra teğmen olarak nasp edileceklerdir. Aynı şekilde 5 bin 992 astsubayımız da bu kapsamda eğitilecek ve atamaları gerçekleştirilecektir. 6 aylık eğitimden sonra teğmen ya da astsubay olarak nasp edilecekler. Ancak bu nasptan sonra sınıf okullarında gerekli eğitimlerini tamamlayacaklardır. Kıta hizmeti görevi ondan sonra başlayacaktır" dedi.



ÇOKTAN SEÇMELİ 120 SORU SORULACAK



Canikli, ikinci seçim aşamalarında başarılı olan ve olumlu sağlık raporu alan adayların, fiziki yeterlilik testleri ve mülakattan aldıkları puanlar ile üniversite sınavı puanları dikkate alınarak, aday değerlendirme puanının tespit edileceğini ve buna göre asil ve yedek listelerin belirleneceğini söyledi. İkinci aşama sınav sistemine çağrılacakları belirlemek amacıyla ÖSYM tarafından 18 Mart'ta yapılacak sınavın, temel yeterlilik testi ağırlığında olacağını, Türkçe, temel matematik, sosyal bilgiler ve fen bilgisi konularında toplam 120 çoktan seçmeli soru sorulacağını belirten Canikli, eğitim ve öğretime süresinde başlayabilmek için böyle bir düzenleme yaptıklarını kaydetti.

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLIYOR



Sınav başvurularının bugün başlayarak, 15 Şubat'a kadar devam edeceğini bildiren Canikli, sınav başvurularının ÖSYM tarafından alınacağını ifade etti. Canikli, "Biz, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi olarak gençlerimize sesleniyoruz. Onları bu şerefli ordunun bir mensubu olmaya, geleceğin komutanı olmaya çağırıyoruz. Gelin bu şerefli ordunun sizler de bir mensubu olmak için başvurunuzu yapın. Kapımız bütün gençlerimize açık. Gelin, tarihi şanlı zaferlerle dolu, dünyanın en güçlü ordularından biri olan TSK'da subay ve astsubay olarak sizler de yerinizi alın" diye konuştu.



ÖĞRENCİLER TOPLUMUN AYNASI



Harp Okulları hazırlık ve birinci sınıfında eğitim gören öğrencilerin yüzde 29'unun ailesinin işçi, yüzde 20'sinin emekli, yüzde 16'sının esnaf, yüzde 14'ünün memur, yüzde 7'sinin çiftçi, yüzde 11'inin polis ve asker çocuğu olduğunu ifade eden Canikli, aynı şekilde meslek yüksekokulları birinci ve ikinci sınıfında eğitim gören öğrencilerin ailelerinin yüzde 34'ünün işçi, yüzde 19'unun emekli, yüzde 17'sinin esnaf, yüzde 11'inin çiftçi, yüzde 9'unun memur, yüzde 6'sının asker ve polis olduğunu söyledi. TSK'nın öğrenci profilinin toplumun aynası olduğunu dile getiren Canikli, öğrencilerin yemek, barınma, giyim, harçlık ve benzeri bütün ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığını kaydetti.