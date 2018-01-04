TSK’nın zırhlı araçlarını onaran şirketin bayisi PKK'lı çıktı

Operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen dokümanların incelenmesi sonucu PKK terör örgütünün finans kaynakları ile ilgili delillere ulaşıldı. Elde edilen örgütsel dokümanların incelenmesi sonucu da Diyarbakır'da güvenlik güçlerine ait zırhlı araçların bakım ve onarımlarının yapıldığı şirketin bayisi olan şüphelinin teröristlere maddi yardımda bulunduğu tespit edildi.



Şüpheli, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet etmek" suçlamasıyla 11 Aralık 2017 günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



PKK’YA MİLYON TL’LİK PARA YARDIMI YAPMIŞLAR



Elde edilen delillerle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "terörizmin finansmanı" bağlamında, insan gücü, silah, mühimmat, yaşam ve giyim malzemelerinin temini ile saldırıları gerçekleştirilebilmesi amacıyla, bazı şahıs ve şirketlerden 9 milyon 124 bin lira, 474 bin 900 dolar ile 50 bin Avro para alınması, kişi ve şirketlerce teröristlere yardımda bulunulmasıyla ilgili elde edilen delillere istinaden çağrılan 53 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 40 kişi serbest bırakıldı.