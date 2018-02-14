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TSK’nın vurduğu sivil görünümlü teröristler!

TSK'nın dün servis ettiği görüntülerde SİHA'lar tarafından yok edilen YPG'li hainlerin kimlikleri ortaya çıktı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 11:46
TSK’nın vurduğu sivil görünümlü teröristler!

TSK ve ÖSO’nun YPG/PKK’ya karşı Suriye’nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK’dan yeni görüntüler paylaşıldı. Servis edilen görüntülerde Cinderis’te bulunan YPG’li teröristler İran yapımı Safir model askeri araçtan TSK ve ÖSO güçlerine ateş açarken görülüyor. Araç daha sonra saklandığı hangara giriyor ve kendilerini takip eden SİHA’lar tarafından imha ediliyor.

Türk askerine ateş açan teröristlere ait olduğu ifade edilen 10 Şubat tarihine ait bir fotoğraf, TSK’nın paylaştığı görüntülerin ardından sosyal medyada yayıldı. Fotoğrafta üç YPG/PYD’li terörist, operasyon görüntülerinde yer alan aracın içinde görülüyor.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 11:46
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