TSK'nın vurduğu o araç İran'ın çıktı

Afrin'in Batı kırsalında bulunan PKK unsurlarının TSK'ya karşı İran yapımı Safir araçlarını kullandığı görüntülendi.

AA tarafından servis edilen videoda Cinderes kasabasındaki PKK üyelerinin üzerine top monte edilmiş Safir araçlarından TSK'ya yönelik saldırı düzenlediği görülüyor.

Meskun bir mahallede bulunan PKK'ya bağlı unsurlar TSK'ya ait İHA'lar tarafından kayda alındı. İran yapımı özel donanımlı araçlar kullanan PKK'lılar top atışının ardından evlerin arasına kaçarak gizlenmeye çalışıyor. Servis edilen videoda İHA'ların tespit ettiği PKK karargahının hava saldırısı ile hedef alındığı görülüyor.

İran'da bir askeri geçit töreninde sergilenen Safir araçları:

Mepa News