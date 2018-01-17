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TSK'nın üç aşamalı imha planı! Bordo bereliler...

Afrin teröristlerden temizlenecek. Menbiç’teki terör unsurları Fırat’ın doğusuna itilecek. İdlib’de güvenlik bölgeleri kurulacak.

17 Ocak 2018 Çarşamba 08:17
TSK'nın üç aşamalı imha planı! Bordo bereliler...

Genelkurmay karargahında kurulan özel bir ekip Suriye'deki askeri harekat stratejisini tamamladı. "Sıcak plan" adı verilen askeri strateji çalışmasının detayları şöyle;

MEVZİLER İMHA EDİLECEK

Askeri planın ilk aşaması Afrin'deki terör oluşumuna yönelik harekat ile başlayacak. Seri atışlarıyla Afrin dövülmeye devam edilecek.. Afrin kırsalındaki terör mevzileri imha edilecek. Ardından Afrin'e havadan kırsal tecrübesi olan 10'ar kişilik özel kuvvet ve komando timleri indirilecek.

 EŞ ZAMANLI HAREKÂT

Özel kuvvet timlerinin bölgeye nakline eşzamanlı olarak kara harekâtı başlatılacak. İdlib-Afrin sınır hattında stratejik noktalara kurulan gözetleme ve güvenlik bölgelerinde konuşlanan zırhlı birlikler Afrin'e girecek. Tank savar füzeleri ile terör örgütü YPG'nin zırhlı araçları imha edilecek.

ABU ZUHUR KRİTİK NOKTA

Abu Zuhur hava üssü Türkiye'nin desteklediği muhaliflerin elinde tutulacak. Hava üssüne doğru ilerleyen rejim güçlerinin Afrin operasyonu ile oluşacak boşluktan istifade ederek İdlib'e saldırma ihtimaline karşı önlem alınacak.

MENBİÇ VE İDLİB HEDEFTE

Menbiç'te YPG, Türkiye'nin kırmızı çizgi olarak belirlediği Fırat'ın doğusuna itilecek. İdlib çatışmasızlık bölgesinde güvenlik ve gözetleme bölgesi kurulma çalışmaları tamamlanacak.

Sabah

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 08:17
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