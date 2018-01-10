TSK'nın tank katili!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birliklerinin operasyonel kabiliyetlerini artıracak olan Silah Taşıyıcı Araçlar Projesinde sözleşme Haziran 2016’da imzalandı. İlk prototip kalifikasyon faaliyetlerine Mart 2018’de başlaması planlanan PARS-STA’nın ilk teslimatı 2019’un ikinci yarısında yapılacak. STA projesinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığına toplam 76 adet PARS-STA teslim edilecek.

PARS 4X4, 25 BG/ton güç/ağırlık oranı, düşük bir siluete ve amfibi özelliğe sahip. Hiçbir ön hazırlık gerektirmeden, derin ve akıntılı suda operasyon yapabiliyor. Araç, yere yakın ağırlık merkezi, tam bağımsız süspansiyon sistemi, ABS destekli hidrolik disk frenleri, düşük yer basıncı, arttırılmış yaklaşma ve uzaklaşma açıları ile her türlü zorlu arazide hareket edebiliyor. %70 dik eğim tırmanabilen; %40 yan eğimde tutunabilen PARS 4×4 Tanksavar Aracı, 40 cm’lik dik engelleri de kolaylıkla geçebiliyor.



Balistik gereksinimlere uygun olarak tasarlanan balistik korumalı camlar, aynı zamanda, sürücü ve araç içerisindeki tüm personele, çok geniş bir görüş açısı sağlıyor.



İşletme maliyetini düşürmek için, aracın tasarımı esnasında, birçok alt sistemin ömrü, araç ömrü ile aynı tutuldu. Araç, arazide hızlı sökülüp takılabilen güç grubu sayesinde, bakım ve lojistik destek kolaylığı da sağlıyor.



PARS 4×4 Tanksavar Aracı’nın ateş gücünü, yine FNSS’nin tasarladığı Uzaktan Komutalı Tanksavar Kulesi (UKTK) sağlıyor. Kule, kompakt boyutları ve düşük ağırlığı sayesinde, hemen hemen tüm tekerlekli ve paletli zırhlı araçlara entegre edilebilme özelliğine sahip.



Kule, KORNET veya MIZRAK (OMTAS) tanksavar füzelerinin kullanımına göre, iki ayrı konfigürasyonda sunuluyor. UKTK sayesinde; nişancı, araç içerisinde, balistik koruma altında, kontrol konsolu vasıtasıyla gözetleme, hedef tespit, teşhis, tanıma, hedefe kilitlenme ve füze güdüm fonksiyonlarını yerine getirebiliyor.



Kule, ana silah olarak, iki adet KORNET-E veya iki adet MIZRAK-O füzesi ile teçhiz edilebiliyor. Füzelerle beraber ikincil silah olarak kullanılan eş eksenli 7,62 mm makinalı tüfek, kulenin ateş gücünü arttırdığı gibi görev alanının genişlemesine de olanak sağlıyor.