TSK'nın son hamlesinin nedeni belli oldu!

Terör örgütü PKK’nın ABD’nin Suriye’deki partneri konumuna gelmesi ile birlikte, Washington yönetiminin örgüte Rakka operasyonuna kullanılmak üzere sağladığı silahların akıbeti konusu ABD ile Türkiye arasında hâlâ tam anlamı ile çözülememişken ABD silahların operasyon sonrası toplanacağı garantisi verdi. Ancak verilen silahların bir kısmı Rakka operasyonun başından itibaren envanterden kaybolmaya başladı. Rakka operasyonu ve bölgedeki askerî hareketliliği yakından takip eden Türk yetkililer, terör olaylarının yaz döneminde Suriye üzerinden Türkiye’ye sıçramaması için sınır hattında güvenlik önemlerinin arttıracağını açıkladı. Derik, Kobani ve Afrin sınır hattına ekstra askerî destek sağlanacak.

BAŞİKA’YA DESTEK

Musul operasyonunun sonuna yaklaşıldığını açıklayan Haşdi Şabii ve PKK’ya bağlı bazı grupların Musul ve çevresinde hareket kabiliyeti oluşturmasına izin vermesi Ankara’yı rahatsız eden bir başka konu oldu. Ankara geçtiğimiz hafta Bağdat’a bu rahatsızlığını bir kez daha iletti ancak Bağdat yönetiminin çözüm konusunda bir adım atma sinyali vermediği belirtiliyor. Ankara Sünni kimliğe sahip Musul’un şehir kültürünün ve kimliğinin değiştirilmesi yönündeki müdahalelere sıcak bakmazken kentin hemen yakınındaki Başika üssüne yönelik muhtemel risklere karşı öncü karargâhlar kurulacağı ve bu askeri üsse takviye yapılması için harekete geçileceği öğrenildi. Ayrıca, Ankara Telafer konusundaki kararlığını göstermek için Silopi’de hazır askeri birlik bekletecek. Askerî sevkiyat 5 Temmuz itibarı ile başlayacak.

SİNCAR İÇİN BEKLEYİŞ

Suriye ve Irak sahasındaki terör örgütlerinin harita üzerinde hareketliliği devam ederken, Ankara’da bir yandan PKK terör örgütünün ikinci Kandil hâline dönüştürdüğü Sincar yönelik operasyonu bir kere daha önümüzdeki hafta masaya yatıracak. Ankara ABD destekli Rakka operasyonunun sonuçlarını bekliyor. Bölgede belirli gruplar için desteğini neredeyse tam anlamıyla kesen ve Araplara sadece Ürdün sınır hattında destek veren ABD’nin şimdiler TSK ile Cerablus ve El-Bab hattında birlikte hareket eden ÖSO grupları ile görüşme trafiği başlattığı belirtiliyor. ABD’nin gruplar arasında huzursuzluklar oluşturmak istediği ve TSK ile hareket eden grupları bölgeden çekmeye çalıştığı belirtiliyor. Hatta bölgeden gelen haberler ABD’nin ÖSO’yu isyana teşvik ettiği yönünde. Bölgede her hangi bir boşluk oluşmaması için Ankara önemlerini arttırıyor. Zira ABD sadece ÖSO arasında değil bölge halkı arasında kaos çıkarma telaşına girdiği belirtiliyor.

İDLİB HAZIRLIĞI

Türkiye, Rusya, İran, muhalifler ve rejim güçleri arasında varılan mutabakat uyarınca Suriye’nin farklı bölgelerinde oluşturulacak olan koruma kalkanı içinde hazırlıkta da son aşamaya gelindi. 3 Temmuz itibari ile bölgeye gözlemci lojistik, ardından askeri sevkiyat başlatılacak. Rusya ve Türkiye’nin İdlib’de koruma kalkanı için birlikte görev yapacağını belirten yetkililer, Türkiye’nin İdlip’de 3 askerî izleme noktası olacağını ifade ediyor.