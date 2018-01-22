TSK'nın kurtardığı köylerden müthiş görüntü

Özellikle Kırıkhan-Hassa hattının karşındaki Afrin’e bağlı Raco, Şedia ve Surki bölgelerinde çatışmaların yoğunlaştığı ifade edilirken, PKK’nın kontrol altında tuttuğu 21 nokta kullanılamaz hale getirildi. 130 kilometre genişlik ve 7-9 kilometre derinlikteki operasyon sahasında TSK, MİT ve ÖSO eşgüdümlü faaliyet yürüttü. Afrin’e 9 koldan ilerleyen birlikler, PKK ve YPG kontrolündeki 69 köye girdi, 9’unu tamamen temizledi.

KURNİ KÖYÜNDE TÜRKİYE MUTLULUĞU

TSK destekli ÖSO'nun Afrin'de ele geçirdiği Kurni Köyü halkına "Güven içindesiniz ve özgürsünüz. Sizi PKK belasından kurtarmaya geldik. Neye ihtiyacınız olursa bize gelin, biz sizin kardeşiniziz. Sizler bizim ailemiz gibisiniz. Siz birer özgür bireysiniz ne yapmak isterseniz yapabilirsiniz, arzu ederseniz gidebilirsiniz, arzu ederseniz kalabilirsiniz" diyor. Köylüler "Allah sizden razı olsun" diye cevap veriyor.

Haber7