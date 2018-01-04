TSK’nın gıda temininde yeni dönem

İki bakanlık arasında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) gıda temininde işbirliğini öngören bir protokol imzalandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın da katıldığı imza töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Mehmetçik’e en kaliteli yiyeceklerin ve tedarik ürünlerinin sunulmasını amaçladıklarını dile getirerek, “Bu son derece önemli bir olay ve bizim de görevimiz. Bunu sağlamamız gerekiyor” diye konuştu.

1.650 BİN ORGANİK YUMURTA TEDARİKİ

Protokolle TSK’da organik ürün uygulamasını başlattıklarının altını çizen Canikli, “Dilerim bu pilot uygulama olumlu sonuç verir. Süt ve yumurtadan başlıyoruz. Doğu ve Güneydoğu’daki askeri birliklerimiz tarafından tüketilmek üzere ilk defa bu sene, 200 bin litre organik süt ve bir milyon 650 bin organik yumurta tedarik edeceğiz” şeklinde konuştu.