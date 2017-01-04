TSK'nın Fırat Kalkanı'ndaki yeni başarısı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 104 DEAŞ hedefini imha etti.
Yapılan atışlar sonucu dün 104 DEAŞ hedefi kullanılamaz hale getirildi.
Operasyonda 6 DEAŞ militanınında öldürüldüğü öğrenildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 104 DEAŞ hedefini imha etti.
Yapılan atışlar sonucu dün 104 DEAŞ hedefi kullanılamaz hale getirildi.
Operasyonda 6 DEAŞ militanınında öldürüldüğü öğrenildi.
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