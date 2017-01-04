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TSK'nın Fırat Kalkanı'ndaki yeni başarısı

TSK, Fırat Kalkanı'nda 104 DEAŞ hedefini yerle bir etti.

TSK'nın Fırat Kalkanı'ndaki yeni başarısı
Eklenme: 04 Ocak 2017, 10:04
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 104 DEAŞ hedefini imha etti.

Yapılan atışlar sonucu dün 104 DEAŞ hedefi kullanılamaz hale getirildi.

Operasyonda 6 DEAŞ militanınında öldürüldüğü öğrenildi.

 
EtiketlertskFırat Kalkanı HarekatıDEAŞ
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