TSK'nın Afrin’i roketlerle bombardımana tutma anları kamerada
Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığı Afrin'den Türkiye'ye atılan roketlere karşılık olarak TSK Suriye sınırındaki roketatarlarla teröristlere misliyle karşılık vermeye başladı.22 Ocak 2018 Pazartesi 13:29
Hatay'ın Reyhanlı ilçesine Afrin bölgesinden 5, Kilis'e ise 1 roket atıldı. Bunun üzerine Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK Suriye sınırındaki roketlerle teröristlere misliyle karşılık veriyor. Sınır çevresindeki köylerde vatandaşların çektiği görüntülerde roketlerin arka arkaya havalanması görülüyor.