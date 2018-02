TSK'dan Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 hassasiyet

Zeytin Dalı Harekatı “siviller” başta olmak üzere 4 önemli hassasiyet üzerinden başarıyla sürüyor. Mehmetçik PKK/YPD/YPG ve DEAŞ’lı teröristlerle mücadelesinde “çevre”, “tarihi eser” ve bölgede yaşayan “hayvanların” zarar görmemesine de büyük titizlik gösteriyor.

BİRİNCİ ÖNCELİK SİVİL



Afrin harekatının üç aylık planlama sürecinin her adımı ince elenip sık dokundu. Sivillerin zarar görmemesi için planlamada ve harekatın mühimmat seçiminde her aşama titizlikle planlandı. Operasyon başladığından bu yana kadar 932 PKK-KCK-PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü elemanı etkisiz hale getirilirken, hiçbir sivile zarar verilmedi. TSK, teröristler ve onların kullandığı mevzi, sığınak ve binaları hedef aldı. Ele geçirilen YPG’li teröristlerinin de can güvenliği sağlanarak TSK’nın şefkat eli uzatıldı.

YEŞİL HASSASİYET



Operasyonun gerçekleştiği bölgede zeytin ve çam ağaçları da yoğun olarak bulunuyor. Yeni Şafak'tan Yasemin Asan'ın haberibe göre, harekat kapsamında kullanılan zırhlı araçların ve tankların ilerlemeleri ve mevzi seçimlerinde hazırlık yapılırken mevcut ağaç varlığının manevra ve atışlardan etkilenmemesine özen gösteriliyor.

TARİHİ KORUMA



Mehmetçik PKK/YPD/YPG ve DEAŞ’lı teröristlerle mücadelesinde tarihi eserlerin zarar görmemesi için de operasyonlarında dikkat ediyor. Bölücü örgüt sosyal medya üzerinden tarihi eserlere zarar verildiği propagandasını da yaymaya çalışıyor. Terör yandaşı medya grupları son olarak Türkiye'nin Afrin bölgesinde bulunan ve binlerce yıl önce inşa edilmiş olan Ayn Dara Tapınağı'nı bombaladığı iftirasını ortaya attı. TSK, bu karalamayı yalanladı. TSK yaptığı açıklamada, harekat alanında bulunan "dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesislerin" hedefler arasında bulunmadığını duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri, tarih hassasiyetini somut olarak hendek operasyonları sırasında da ortaya koymuştu.

HAYVANLARA MERHAMET



Operasyon bölgesinde yabani ve evcil hayvanların zarar görmemesi Mehmetçiğin dikkat ve hassasiyet gösterdiği diğer bir başlığı oluşturuyor.