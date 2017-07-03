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TSK'dan Türk gemisine ateş açılmasıyla ilgili açıklama

Türk Silahlı Kuvvetleri, Ege Denizi'nde Türk gemisine ateş açılmasına ilişkin açıklama yaptı.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 19:13
TSK'dan Türk gemisine ateş açılmasıyla ilgili açıklama

TSK'dan Yunan hücum botlarının Türk gemisine ateş açmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, ''03 Temmuz 2017 tarihinde Ege Denizi güneyinde Türk bandıralı ACT isimli ticaret gemisi ile ilgili olarak  meydana gelen olay kapsamında; Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bir hücumbot ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından iki sahil güvenlik botu derhal bölgeye sevk edilmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 19:13
  1. türk silahlı kuvvetleri
  2. ACT
  • selçukselçuk13 dk önce
    Türkiye acısısından utanılacak bir durum.Eskiden de böyleydi.değişen bir şey yok.
  • tuzcutuzcu20 dk önce
    Mermi deliğiyoksa problem de yoktur....Havaya sıkmış olabilirler.....Delik varsa durum vahim kınamak lazım....Bu gün ufak yarın çaplı mermi atabilirler....
  • ErdalErdal1 sa önce
    Taa Somali açıklarında başka ülkelerin ticaret gemisini koruyan, anında müdahale eden donanma, burnunuzun dibindeki ticaret gemimizi koruyamıyorsa, anında müdahale etmiyorsa, yan gelip yatıyor demektir, hükümet utuma, bütün donanmayı ayağa kaldır.her gün 7x24 Ege'de devriye gezsinler, gerekirse hatta gerekmezdi bile Yunan gemilerine rastgele ateş açsınlar, Yunan ders istiyor ders.pırsmayın, dünya üstümüze gelir diye korkmayın.BU güne kadar yeterince bedel ödedik.GÜN VURMA GÜNÜDÜR.
  • MehmetMehmet1 sa önce
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