TSK'dan Türk gemisine ateş açılmasıyla ilgili açıklama

TSK'dan Yunan hücum botlarının Türk gemisine ateş açmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, ''03 Temmuz 2017 tarihinde Ege Denizi güneyinde Türk bandıralı ACT isimli ticaret gemisi ile ilgili olarak meydana gelen olay kapsamında; Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bir hücumbot ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından iki sahil güvenlik botu derhal bölgeye sevk edilmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.