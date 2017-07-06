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TSK’dan teröre büyük darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Siirt-Pervari ilçesi Yazlıca Dağı bölgesinde terör örgütünün silah deposu olduğu değerlendirilen bir mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 22:19
TSK’dan teröre büyük darbe

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan PEKER-01 operasyonu kapsamında Siirt JÖH Tabur Komutanlığı unsurlarınca Siirt-Pervari ilçesi Yazlıca Dağı (Herekol) bölgesinde terör örgütünün silah deposu olduğu değerlendirilen bir mağaranın tespit edildiği ve çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada ele geçirilen mühimmat ile ilgili olarak şu bilgilere yer verildi:

“1 adet MG-3 makineli tüfek, 1 adet G3 piyade tüfeği, 2 adet bixi, 1 adet M-16, 1 adet mavzer, 3 adet kanas keskin nişancı tüfeği, 2 adet av tüfeği, 31 adet kaleşnikof tüfeği, 175 adet doçka mühimmatı, 550 adet uçak savar mühimmatı, 10 bin 200 adet bixi mühimmatı, 100 adet G-3 mühimmatı, 3 bin 750 adet kaleşnikof mühimmatı, 6 adet antitank mayını, 3 adet anti personel mayını, 21 adet el bombası, 15 adet 60 mm’lik havan mühimmatı, 23 adet antitank roketatar mühimmatı, 63 adet roketatar şevk fişeği, 20 adet antipersonel roketatar mühimmatı, 2 kg dinamit lokumu, 10 kg C3 plastik patlayıcı, 2 adet akımölçer, 3 adet fayans çekici ve 2 bin adet elektrikli fünye.”

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 22:19
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