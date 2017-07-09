TSK'dan sözleşmeli erbaş alımı

Türk Silahlı Kuvvetleri, 11 bini uzman, 13 bini de sözleşmeli olmak üzere toplam 24 bin sözleşmeli erbaş alımı yapacak. Sözleşmeli erbaş olmak isteyen adayların 1 Aralık tarihine kadar TSK'ya müracaat etmesi gerekiyor.

ARANAN ŞARTLAR

Uzman erbaşlık için başvuracakların; 25 yaşını geçmemiş ve en az lise mezunu olması, askerliğini er ya da erbaş olarak yapmış olması, terhisinin üzerinden 3 yıl geçmemiş olması, daha önce TSK'da istihdam edilmemiş olması, milli güvenliği tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı ve oluşumlarla ilişkisinin bulunmaması, daha önce hiçbir suçtan hüküm giymemiş olması gerekiyor. Bunlara ,ilave olarak sözleşmeli erbaş adaylarının ise en az ilkokul mezunu olması ve askerlik hizmetine başlamamış olanların 20 yaşından gün almış olması gerekiyor.

5 YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAK

Uzman erbaş adayları; yazılı sınav, fiziki yeterlilik testi, mülakat olmak üzere 3 etaplı sınava tabi tutulacak. Sözleşmeli erbaş olacaklar ise yazılı sınava tabi tutulmayacak, sadece fiziki yeterlilik testi uygulanacak. Sınavları geçerek uzman erbaş olacaklar ile TSK, 2 yıldan az 5 yıldan fazla olmamak üzere sözleşme yapacak. Sonraki dönemdeki sözleşmeler ise bir yıldan az, beş yıldan fazla olamamak şartıyla azami 52 yaşına kadar uzatılabilecek. Sözleşmeli erbaş adayları ise önce ön sözleşme yapılarak askeri eğitime alınacak. Askeri eğitimi başarı ile tamamlayanlarla dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az 3 yıllık sözleşme yapılacak ve sözleşmeler bir yıldan az, 3 yıldan fazla olmamak şartıyla yedi yıllık hizmet süresi sonuna kadar uzatabilecek. Sözleşmeli erbaş ve erler, sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemeyecek.



3-4 BİN LİRA AYLIK MAAŞ

Gerek uzman erbaş gerekse erbaş olacakların haklarına gelince; uzmanların giyecekleri devlet tarafından karşılanacak. Her yıl 30 günlük yıllık izin hakları olacak. Ayrıca kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere 15 güne kadar yıllık mazeret izni de alabilecekler. TSK'nın sunduğu tüm sağlık hizmetlerinden hem kendileri hem de aileleri yararlanabilecek. Uzman erbaşlara, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın yapacağı sınavlarda başarılı olmaları halinde astsubay çavuşluğa geçme hakkı da tanınacak. Uzman erbaş olacaklar ise ortalama 3-4 bin arasında aylık alabilecek.

Sözleşmeli erbaşların haklarına gelince; görev yaptıkları yerdeki kışlada kalacaklar, yemek ve giyim TSK tarafından karşılanacağından ayrıca ücret ödenmeyecek. Sözleşmeli erbaş ve erler, üç yıl görev yaptıktan sonra uzman erbaşlık ve astsubaylığa geçiş yapabilecek. Gerek sözleşmeli uzman erbaş gerekse sözleşmeli erbaş olmak isteyen adaylar 1 Aralık tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden başvuru yapılabilecek.

ALIMI YAPILACAK BRANŞLAR

Piyade: Komando, hava manga komutanı, havan ateş idare uzmanı, havan ileri gözetleyicisi.

Tank: Tank sürücüsü, tank nişancısı, tank komutanı.

Topçu: Ağır araç sürücüsü, zırhlı personel taşıyıcı.

İkmal: Fırıncı, kasap.

Sıhhiye: Hafif araç sürücüsü, ilk yardım elemanı.

Bakım: Tank tamircisi, mühimmat ve silah bakım uzmanı.

İstihkam: Elektrikçi, elektrik güç kaynakçısı, sıhhi tesisatçı, marangoz.

Muhabere ve ulaştırma bölükleri, veteriner ve hava savunmaya da personel alınacak. ( Hürriyet)