TSK’dan son dakika Fırat Kalkanı açıklaması

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Türk Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bugüne DEAŞ mensubu bin 294, PKK/PYD mensubu 306 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

EBU HUSEN TUNUSİ ÖLDÜRÜLDÜ

DEAŞ’ın sözde Emirlerinden Ebu Husen Tunusi de içinde bulunduğu araçla ve korumalarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Ebu Husen Tunusi Rakka’da etkili olan baş teröristlerden biriydi. Tunusi, El Bab bölgesine özel olarak seçilip gönderilmişti. Bu da terör örgütü DEAŞ El Bab’a verdiği önemin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

GENELKURMAY'DAN AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bugüne DEAŞ mensubu bin 294, PKK/PYD mensubu 306 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı sürdürülen mücadele ile Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, PKK'lı teröristlerce özellikle Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin ve Bitlis'te sürekli barınma alanı ve geçiş güzergahı olarak kullanılan alanların temizlenmesi ve terör örgütü mensuplarının kış tertiplenmesinin kısıtlanması amacıyla başlatılan operasyonlar sürüyor.

Bu kapsamda, Diyarbakır'ın Lice ve Bitlis'in Tatvan ilçelerinde yürütülen operasyonlarda, 23 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda 22 el yapımı patlayıcı, 14 piyade tüfeği, 7 tabanca, 6 av tüfeği, bir makineli tüfek, 140 kilogram amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile bomba yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir, Siirt'in Eruh ilçesinde 2 mağara, Mardin'in Mazıdağı ilçesi Konur Mahallesinde bir sığınak, Batman'ın Sason ilçesi Kelhasan Köyü, Yamaçlı Tepe bölgesinde 2 sığınak, Tunceli'nin Hozat ilçesi Aşağışavaliler Mahallesi'nde bir sığınak olmak üzere toplam 7 mağara ve sığınağa operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, çok miktarda yaşam malzemesi, gıda maddesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Dün, zorlu hava ve arazi koşullarında, Tunceli kırsalına operasyon düzenlendi. Operasyonda, DHKP-C mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Böylece 2016 yılı nisan ayından bugüne kadar düzenlenen operasyonlarla DHKP-C'nin 16 teröristten oluşan grubu, Tunceli kırsalından temizlendi.

Bölücü terör örgütünün sözde lider kadrosunda ve İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde yer alan teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu, gri listede yer alan sözde "Kızıltepe YPS sorumlusu" bir terörist yakalandı.

Terör örgütü PKK'nın, en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu üretim, ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik yürütülen operasyonlar ve hudut hattında alınan tedbirler çerçevesinde, bir ton kenevir, 240 kilogram kubar esrar, 45 kilogram toz esrar ve 539 bin 790 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucu, sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6 bin 968 kişi yakalandı.

Son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda bir asker şehit oldu.

Öte yandan, sığınaklarda ele geçirilen silah, mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerle örgütün lojistik ayağına da ağır darbe vuruldu, terör örgütünün kış tertiplenmesi kapsamında hazırlık faaliyetleri engellenmeye devam edildi.

FIRAT KALKANI HAREKATI

DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı sürüyor.

Harekat kapsamında, Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 225 meskun mahal ve bin 860 kilometrekare alan kontrol altına alındı.

9 Aralık'ta El Bab'a yönelik harekatta şehrin dış mahallelerine ulaşıldı. Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden temizlenmesine yönelik harekat sürüyor.

Terör örgütü PKK/PYD unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam ediliyor.

BİN 600 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekatının başlangıcından bugüne, bin 171'i ölü, 117'si yaralı ve 6'sı yakalanarak olmak toplam bin 294 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca 291'i ölü, 4'ü yaralı ve 11'i teslim olmak üzere toplam PKK/PYD mensubu 306 terörist etkisiz hale getirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca 883 hedefe, 965 bomba atıldı. Ayrıca tespit edilen 2 bin 392 el yapımı patlayıcı ve 42 mayın imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı ve Musul harekatları kapsamında koalisyonun gerektirdiği işbirliği ve koordinasyon esaslarını gözeterek destek faaliyetlerine devam ediyor.

Gerek terörle mücadele harekatı gerekse Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında bölgede yaşayan sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınıyor.