TSK'dan son dakika Afrin açıklaması
TSK'dan yapılan açıklamada, "Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 935 olmuştur." denildi.04 Şubat 2018 Pazar 19:36
TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 04 Şubat 2018 tarihinde 3 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.
Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 935 olmuştur.
Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.
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