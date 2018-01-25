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TSK'dan son dakika Afrin açıklaması!

TSK: "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında en az 303 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. 6 hedef imha edildi."

25 Ocak 2018 Perşembe 14:07
TSK'dan son dakika Afrin açıklaması!

Genelkurmay Başkanlığı'nca, 6 gündür devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklama yapıldı. Harekatın planlandığı gibi devam ettiği ve bugüne kadar en az 303 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 6 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

303 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 303 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

 

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 14:07
  1. Genelkurmay Başkanlığı
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