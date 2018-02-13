TSK'dan son dakika açıklaması! Sadece dün 1289 kişi...

TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde;

''Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından gün içerisinde, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 1.273 şahıs yakalanmıştır. Bu müdahaleler sonucunda, bir adet araç ele geçirilmiştir.

Irak’tan Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan bir şahıs ve Türkiye'den Irak'a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan yedi şahıs yakalanmıştır.

İran'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan yedi şahıs yakalanmıştır. Bu müdahaleler sonucunda, 1.670 paket sigara ele geçirilmiştir.

Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan iki şahıs ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 62 şahıs yakalanmıştır.''