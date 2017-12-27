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TSK'dan son dakika açıklaması: Hepsi öldürüldü

TSK, Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığında olan 9 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 18:31
TSK'dan son dakika açıklaması: Hepsi öldürüldü

TSK, Irak'ta Metina, Avaşin-Basyan, Hakurk'a hava harekatı düzenlendi. TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildiği vurgulanarak, "Bu kapsamda, keşif/gözetleme vasıtaları ile Irak Kuzeyi Metina, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 27 Aralık 2017 tarihinde icra edilen hava harekatında silahlı 9 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan mağara, barınak ve sığınaklar tahrip edilmiştir" denildi. Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 18:31
  1. tsk
  2. pkk
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