TSK'dan son dakika açıklaması: Hepsi öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da terör örgütü DEAŞ'a ait 158 hedef imha edildi, 13 terörist etkisiz hale getirildi.
Eklenme: 27 Aralık 2016, 09:54
Bu haber 30.159 kez okundu
600
Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
İLGİLİ HABERLER
7. madde kabul edildi
Meclis Anayasa Komisyonunda, AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifinin 7. maddesi…
Gülen'in yakılan 'akıl raporu' Diyanet'te mi?
Meclis FETÖ'yü Araştırma Komisyonu, elebaşı Fetullah Gülen'in Manisa'da Diyanet vaiziyken…
Yoğun kar yağışı altında çatışma! 1 asker şehit
Tunceli'de yoğun kar yağışının sürdüğü bölgede devam eden çatışamada 1…
FETÖ dolandırıcıların ekmeğine yağ sürdü!
Bursa’da kendisini arayıp “Hakkında FETÖ’cü olduğuna dair iddialar ve deliller…
Çavuşoğlu beklenen müjdeyi verdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de ateşkes sürecine ilişkin, "Mutabakat her…