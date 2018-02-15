TSK'dan son dakika açıklaması! Güncel sayı...

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana bin 528 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında 15 Şubat 2018 tarihinde, Kara ve Hava operasyonları sonucunda 43 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1528 olmuştur."

Ayrıca açıklamada, hava harekatının ve kara ateş destek vasıtalarıyla desteklenen kara harekatının planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.