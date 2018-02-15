Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TSK'dan son dakika açıklaması! Güncel sayı...

PKK işgali altında terör üssü haline getirilen Afrin'in temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı.

15 Şubat 2018 Perşembe 09:53
TSK'dan son dakika açıklaması! Güncel sayı...

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana bin 528 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde: 

"Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında 15 Şubat 2018 tarihinde, Kara ve Hava operasyonları sonucunda 43 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1528 olmuştur."

Ayrıca açıklamada, hava harekatının ve kara ateş destek vasıtalarıyla desteklenen kara harekatının planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 09:53
  1. TSK
  2. Afrin
  3. Zeytin Dalı harekatı
  4. öldürülen terörist sayısı

YORUM YAZ

  • müslimmüslim39 dk önce
    cehennem odunlarını gönderin cehennemin dibine
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Gül sert çıktı: Aklımızla alay etmeyin!
  1. Gül sert çıktı: Aklımızla alay etmeyin!
  2. FETÖ gümrüklerde kara para aklamış
  3. Teröristbaşına AB'nin göbeğinde..
  4. Brezilyalı yıldız Robinho'dan Türkiye..
  5. Fatih Portakal küplere bindi: Belgen..
  6. İlk Adım Okulları’na mükemmellik ödülü
  7. TSK'dan flaş 'İdlib' açıklaması!..
  8. Facebook yaptı! Temmuzda satışa çıkıyor
  9. Yazılımda akademik işbirliği
  10. Ozan için sürpriz iddia
  11. Ali Koç'tan 100 milyon Euro'luk anlaşma
  12. '75 yıllık hayatımda gördüğüm en büyük..
  13. Doğrudan Pazarlama Ödülleri’ne başvuru..
  14. İstanbul Sarıyer’de korkunç dakikalar!..
  15. Çalışmalar resmen başladı! Erdoğan'ın..
  16. Kaddafi'nin kuzeninden flaş 'Türkiye'..
  17. Galatasaray Başkanı acı gerçekle..
  18. Hükümet neşteri vuruyor! Vatandaşın..
  19. ABD'den flaş Türkiye açıklaması!
  20. O ülkeden büyük skandal! ABD'nin..
'Ermeni doğudan, Yunan batıdan girse ne güzel olur'
'Ermeni doğudan, Yunan batıdan girse ne güzel olur'
'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…
İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 15.02.2018
Tank, TIR ve helikopter taşıyabiliyor! TSK'ya uçan kale
Tank, TIR ve helikopter taşıyabiliyor! TSK'ya uçan kale
Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı hayatını kaybetti