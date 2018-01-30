TSK'dan son dakika açıklaması: Afrin'de ödürülen terörist...

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 33 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirildi. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 649 oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) Afrin ve çevresine yönelik karadan ve havadan sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı 10. günü doldurdu. Önceki gün alınan Burseya Dağı çevresi ile dört bölgeden dün Afrin’e doğru harekâta devam edildi. Burseya Dağı’ndan temizlenen terör örgütü PYD/PKK, Afrin’e ulaşan dağlık bölgede yeni savunma hatları oluşturdu. TSK ve ÖSO güçleri, savunma hattını kırmak için dün Burseya Dağı’ndan üç koldan ilerledi. Harekâtı yöneten 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Burseya Dağı’nda incelemelerde bulundu.

Harekâtta bir sonraki hedef Bafilon Dağı ve Meydanki Barajı bölgesi

BAFİLON’A DOĞRU

Suriye’nin kuzeyindeki terör koridoru oluşumunu engellemek için Fırat Kalkanı’nın ardından ikinci büyük operasyon olan Zeytin Dalı Harekâtı’nın 9. gününde stratejik önemdeki Burseya Dağı ele geçirildi.

Tepenin en yüksek noktasına Türk bayrağı diken askerler, beton sığınak ve mevzilerde bubi tuzaklarına karşı imha çalışması yürütüyor. Türkiye’ye roketli saldırıların düzenlendiği dağın ele geçirilmesinin ardından Kilis ile Hatay’da gece sakin geçti. Afrin’e 13 kilometre uzaklıktaki Burseya Dağı’ndan teröristlerin temizlenmesinin ardından harekâtın ilçeye doğru daha da hızlanacağı bildirildi.

HAREKÂT GENİŞLİYOR

Operasyon kapsamında Burseya Dağı’nın alt kısmında yer alan Afrin’in doğusundaki Kastel Cündo köyünü de önceki gün ele geçiren TSK ve ÖSO kuvvetleri, dün dağlık ve tepelik araziden oluşan Bafilon bölgesine doğru ilerledi. Bölgedeki terör hedefleri, önceki gece Burseya Dağı’na konuşlanan tank ve toplarla vuruldu. Tespit edilen noktalar, havadan da F-16’lar ile etkili bir şekilde vuruldu.

Bafilon’un alınmasının ardından operasyonun Afrin’e 18 kilometre mesafede yer alan Katma köyüne doğru genişleyeceği öğrenildi. Operasyonun, kuzeydoğudan Afrin’in yönelerek Afrin yolu üzerindeki Arap köylerine, oradan da Katma köyünün hemen altında bulunan Kefer Cenne’ye doğru operasyonun genişleyeceği kaydedildi. Bu bölgelere ulaşıldıktan sonraki hedefin ise operasyon harekât masasında ele alınacağı dile getirildi.

ÖSO’nun en büyük gruplarından olan Cephe El Şamiye komutanlarından Abu Ali Succu, TSK’nın denetimine geçen Burseya Dağı ile Kastel bölgesinde terör örgütünün 5 yıldır savaşa hazırlık yaptığını açıkladı. Succu, Burseya Dağı’nın operasyonuna ÖSO olarak bin kişilik kuvvetle katıldıklarını, ancak muharebeye 250 kişilik kuvvetle çıktıklarını söyledi.

SİVİLLER TAHLİYE EDİLİYOR

Harekâtın Afrin’e doğru ilerlemesi ile birlikte bölgedeki sivillerin yerlerini terk edip güvenli noktalara yöneldiğini ifade eden Succu, “Siviller bizim kontrol ettiğimiz noktalara doğru geliyor. Biz ÖSO olarak önden Afrin’e ilerleyip sivilleri tahliye edeceğiz” dedi. Harekât kapsamında Afrin’e bağlı Raco, batı KESİMİNDE BULUNAN CİNDERES, MABETA VE ŞİYE İLÇELERİNDE ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR.

AZEZ’E ARAÇ TAKVİYESİ

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan ise Suriye’nin Azez bölgesine yeni askeri araç sevkiyatı yapıldı. Çeşitli birliklerden sevk edilen, mayına dayanıklı kirpi ve zırhlı personel taşıyıcı araçlar, Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Suriye’nin Azez bölgesine doğru hareket etti. Sınır birliklerinden askeri konvoyun yanı sıra iş makineleri, vinç ve bayrak direklerinin yüklü olduğu TIR’lar da Azez’e geçti.

DEV BAYRAK DİKİLECEK

Önceki gün kulelerine Türk bayrağı asılan Burseya Dağı’na, yeni bir bayrak dikilmesi için de çalışma başlatıldı. Dağda, askerlerin zırhlı araçlarla konuşlandığı bölgeye, dün öğle saatlerinde bayrak direği getirildi. Direğin zemin çalışmasının tamamlanacağı alana yerleştirileceği ve daha sonra hem Afrin, hem de Azez’den görülecek ebatlara sahip Türkiye bayrağının bugün veya yarın törenle göndere çekileceği bildirildi.

KULELERİN ALT KATI KOĞUŞ

Burseya Dağı’ndaki kaleyi andıran ve etrafında yarım metre kalınlıkta örülmüş kuleler bulunan yapıların altında ise betonarme kuyu sistemi tüneller inşa edildiği belirlendi. Bir metre genişliğindeki tünelin alt katında koğuş sistemi bulunduğu, teröristlerin barınma ve uyuma ihtiyaçlarını burada giderdiği saptandı. Harabeye dönen bölgede belirlenen tünellerin labirent gibi birbirine bağlı olduğu ve bazılarının ucunun dün yine ÖSO kontrolüne geçen Kastel Cindo köyüne bağlı olduğu ortaya çıktı