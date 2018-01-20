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TSK'dan son dakika açıklaması! Afrin vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 12-18 Ocak'ta PKK/KCK terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda 20 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri, 19-20 Ocak'ta PYD/PKK tarafından Afrin'den açılan taciz ateşlerine karşılık verilerek örgütün barınak ve sığınaklarının vurulduğunu bildirdi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 10:24
TSK'dan son dakika açıklaması! Afrin vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 12-18 Ocak'ta PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Bitlis, Mardin, Diyarbakır ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 20 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içerisinde PKK/KCK terör örgütüne karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulanarak PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Bitlis, Mardin, Diyarbakır ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edildiği kaydedildi.

243 MESKEN KONTROL ALTINA ALINDI

Azim ve kararlıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlandığına dikkat çekilerek Suriye’nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında; hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak ve yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksadıyla icra edilmekte olan Fırat Kalkanı Harekatında, TSK tarafından desteklenen ÖSO’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2.015 kilometrelik alanın kontrol altına alındığı kaydedildi.

AFRİN'DE PYD'YE KARŞILIK VERİLDİ

"Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir"

Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/YPG terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru gerçekleşen saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiği vurgulanarak, "Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır" ifadesi kullanıldı.

İdlib bölgesinde, Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yaptığı hatırlatılarak şöyle denildi:

OPERASYONLAR SÜRECEK

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliği ve bölünmez bütünlüğü hedef alan başta FETÖ/PDY/PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığında olduğu vurgulandı.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 10:24
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • türktürk1 sa önce
    allah razıolsun ayağınıza taş değmesin allah iki cihanda muzaffer kılsın amin
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