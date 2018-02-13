TSK öldürülen terörist sayısını açıkladı!,

Genelkurmay Başkanlığı, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında dün gece hava operasyonları sonucunda 70 teröristin öldürüldüğünü ve toplamda öldürülen terörist sayısının bin 439'a yükseldiğini duyurdu.

TSK açıklamasında, "13 Şubat 2018 tarihinde, Kara ve Hava operasyonları sonucunda 70 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1439 olmuştur." denildi.