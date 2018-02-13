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TSK öldürülen terörist sayısını açıkladı!,

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 1439 oldu.

13 Şubat 2018 Salı 09:54
TSK öldürülen terörist sayısını açıkladı!,

Genelkurmay Başkanlığı, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında dün gece hava operasyonları sonucunda 70 teröristin öldürüldüğünü ve toplamda öldürülen terörist sayısının bin 439'a yükseldiğini duyurdu.

TSK açıklamasında, "13 Şubat 2018 tarihinde, Kara ve Hava operasyonları sonucunda 70 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1439 olmuştur." denildi.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 09:54
  1. TSK
  2. Zeytin Dalı harekatı
  3. Afrin
  4. Genelkurmay Başkanlığı
  5. öldürülen terörist sayısı

YORUM YAZ

  • umut caglakumut caglak35 dk önce
    Bismillahirrahmanirrahim! Ya Hayy ey Kayyum .Ey alemlerin Rabbi olan Allahım ordumuzu muzaffer eyle.Teröristleri ve onlara her türlü destek veren herkesi kahru perişan eyle ! Kendisinden başka hiç bir ilah olmayan Allah.Sana sığındık ,sana tevekkul ettik. Askerlerimizin yar ve yardımcısı ol ,Sana emanet ediyoruz.Şurada geberen teröristlerin sayısını artır gazabını dunya ve ahıret onlara ver.Amin
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