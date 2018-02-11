TSK'dan son dakika açıklaması!

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TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in batısındaki Hacı İskender köyünü PYD/PKK'dan temizledi.
11 Şubat 2018 Pazar 13:29
AYRINTILAR GELECEK...
Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 13:29
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