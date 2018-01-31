TSK'dan son dakika açıklaması!

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

Diyarbakır/Silvan’da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu bir terörist silahı ile birlikte yakalanmıştır.

KRİTİK ANLAŞMA

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti arasında Askerî Çerçeve Anlaşması ve Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması, Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti adına, ülkemizi ziyaret etmekte olan Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti ASSOMA ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına, Genelkurmay II’nci Başkanı Orgeneral Ümit DÜNDAR tarafından 30 Ocak 2018 tarihinde imzalanmıştır.

30 Ocak 2018 tarihinde;

1. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı:

a. Karadeniz Uyumu Harekâtı’nda görevli;

(1) Bir fırkateyn keşif gözetleme, bir denizaltı karakol icra etmektedir.

(2) Karadeniz Uyumu Harekâtı’na destek sağlamak maksadıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir CN-235 uçağı, Karadeniz’in uluslararası hava sahasında keşif gözetleme uçuşu icra etmiştir.

b. NATO’ya barış, kriz ve çatışma süreçlerinde kullanılmak üzere sürekli bir deniz yeteneği sağlamak maksadıyla tesis edilen NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2’de görevli bir mayın gemisi Doğu Karadeniz’de deniz eğitimleri icra ederek Köstence/Romanya’ya intikal etmektedir.

c. NATO’ya barış, kriz ve çatışma süreçlerinde kullanılmak üzere sürekli bir deniz yeteneği sağlamak maksadıyla tesis edilen NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’de görevli bir fırkateyn Deniz Eğitimleri icra ederek Köstence/Romanya’ya intikal etmektedir.

ç. Ege Denizi’nde dört fırkateyn, bir korvet, bir akaryakıt gemisi ve iki denizaltı; Akdeniz’de iki fırkateyn, bir korvet ve bir denizaltı deniz eğitimleri icra etmektedir.

d. Ege Denizi’nin uluslararası hava sahasında bir deniz karakol uçağı ve bir deniz helikopteri keşif gözetleme uçuşu icra etmiştir.

e. Doğu Akdeniz’de petrol ulaştırmasının güvenliğinin sağlanması, bölgedeki muhtemel risk ve tehdit unsurlarına karşı varlık göstererek caydırıcılık sağlanması ve NATO’nun bölgedeki deniz güvenliği çabalarının desteklenmesi maksadıyla icra edilen Akdeniz Kalkanı Harekâtı kapsamında;

(1) Bir fırkateyn keşif gözetleme icra etmektedir.

(2) İki hücumbot keşif gözetleme icra etmiştir.

f. Harekât eğitim faaliyetlerinde toplam 27 gemi seyir icra etmiştir.

2. Hava Kuvvetleri Komutanlığı:

Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Ege Denizi’nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edilmiştir

Yakalanan Şahıslar ve Ele Geçirilen Malzemeler

Suriye Sınırı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından gün içerisinde, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 1.039 şahıs yakalanmıştır. Bu müdahaleler sonucunda, 96.200 adet ilaç ele geçirilmiştir.

Yunanistan Sınırı

Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan bir şahıs ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan yedi şahıs yakalanmıştır.