TSK'dan sınıra tank sevkiyatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Elazığ'daki AK Parti kongresi konuşmasında, "Afrin'de teröristler teslim olmazsa orayı başlarına yıkacağız. Münbiç'te bize verilen sözler yerine getirilmezse kendi göbeğimizi keseceğiz. Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler." sözleri sonrasında Suriye sınırında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TSK, AFRİN'İ VURMAYA BAŞLADI

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Oğulpınar sınır karakolu mevkinden TSK unsurlarınca Afrin'de PYD mevzilerine yönelik aralıklarla top atışları yapılmıştı.

SINIRDA SICAK SAATLER

Türkiye'deki çeşitli birliklerinden kente gelen 5 tank yüklü tır konvoyu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi. Konvoy burada güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edildi.