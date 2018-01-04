Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TSK'dan sınıra askeri sevkiyat

Kilis’te, Afrin bölgesinin karşısındaki hudut karakollarına fırtına obüs, zırhlı personel taşıcıyı M114, tank kurtarıcısı ile mühimmat sevk edildi.

04 Ocak 2018 Perşembe 16:28
TSK'dan sınıra askeri sevkiyat

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis'te sınıra askeri sevkiyat sürerken, Fırat Kalkanı Harekatı'nın üssü olan Elbeyli ilçesinden yola çıkan, içerisinde fırtına obüs toplarının da bulunduğu zırhlı personel taşıyıcısı M114, tank kurtarıcıları ile mühimmat taşıyan araçlar kente ulaştı.

Fırtına obüsler ve askeri malzemeler, terör örgütü PKK'nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut karakollarına sevk edildi. 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı sınır birliklerinin de sınıra konuşlandırıldığı bildirildi. Sınıra askeri sevkıyatın peyderpey sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, sınırda konuşlu bulunan birlikler arasında da kritik noktalara sevkiyatların arttığı bildirildi.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 16:28
  1. tsk
  2. afrin
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş Belediye Başkanı görevden alındı
    1. Beşiktaş Belediye Başkanı görevden..
    2. İstanbul'da saldırı davasında tahliye
    3. Öğrencileri taşıyan minibüs ile..
    4. Cani baba hakkında istenen ceza belli..
    5. Yangın sonrası makam odasına böyle girdi
    6. Sınırda 15 canlı bomba öldürüldü
    7. Fatih Terim'in yardımcısı belli oldu
    8. İşte dünyanın en kısa ve en hüzünlü..
    9. Yemen’de savaş şiddetlendi: 24 saatte..
    10. ABD'de işsizlik başvuruları..
    11. PKK'lı teröristin ablası DEAŞ'lı..
    12. 1950'lilerin Türk dış politikasını..
    13. Japon balığına tekerlekli sandalye yaptı
    14. Kolundaki leke yüzünden ölüyordu
    15. O örgüt HAMAS'a savaş ilan etti
    16. 'Kaçak salep orkideleri' bilime hizmet..
    17. FETÖ tutukluusu iş adamı tahliye edildi
    18. FETÖ firarisi Komiser Hüseyin Korkmaz..
    19. Katliam gibi kaza! Tren, kamyon ve..
    20. Trafiği artık onlar yönetecek!
    O ülke Türklere yüzbinlerce hektar toprak verdi!
    O ülke Türklere yüzbinlerce hektar toprak verdi!
    Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
    Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
    Putin’in koltuğuna aday
    Putin’in koltuğuna aday
    Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
    Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
    Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama
    Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
    Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!
    Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!
    ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha
    ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha