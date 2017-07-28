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TSK'dan Kuzey Irak'a operasyon! Öldürüldüler
Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi.
28 Temmuz 2017 Cuma 08:21
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'a düzenlediği hava harekatında 4 terörist öldürüldü.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 08:21
pkk
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